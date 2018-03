Liga espagnole : Zidane veut “continuer” à entrainer le Real Madrid

L’entraineur français du Real Madrid (Liga espagnole de football) Zinédine Zidane, sous contrat jusqu’en 2020, a déclaré vendredi vouloir “continuer” en vue de la saison prochaine, clarifiant pour la première fois ses projets pour 2018-2019 et confirmant ne pas ressentir de lassitude après deux ans à la tête du club merengue.

“Mon envie, c’est de continuer”, a déclaré le technicien français en conférence de presse.

Zidane (45 ans) a néanmoins reconnu lui-même la grande instabilité d’un poste aussi exposé médiatiquement, alors que son Real, double champion d’Europe en titre, jouera sa saison lors d’un quart de finale de Ligue des champions à haut risque contre la Juventus Turin (3 et 11 avril).

“Ici on dépend des résultats. ça n’a pas changé, ça ne changera pas, c’est l’exigence de ce club et je l’ai accepté quand j’ai pris ce poste. Je sais où je suis, ça fait 18 ans que je suis là même si on ne dirait pas”, a souligné l’ancien meneur de jeu du Real (2001-2006).

“Je sais parfaitement comment ça se passe et je joue le jeu. Je fais ce que j’aime, je le fais à fond et si la question c’est: +voulez-vous continuer ?+ Oui, je vais continuer”, a-t-il lancé, rejetant l’idée d’une usure: “Ah non, pas du tout, pas maintenant.”

Zidane avait confirmé en janvier avoir prolongé son contrat d’entraîneur jusqu’en 2020.

Et s’il n’avait pas voulu dire mi-février quels étaient ses projets pour l’avenir, il assurait déjà ne pas ressentir d'”usure” malgré une saison plus compliquée sportivement, avec seulement la C1 pour pouvoir briguer un trophée au printemps.

S’il va au bout de son contrat, Zidane pourrait devenir le technicien à avoir passé le plus de temps sur le banc du Real au XXIe siècle, devant Vicente del Bosque (trois ans et demi) et José Mourinho (trois ans).

Il a remporté huit trophées sur onze possibles, dont les Ligues des champions 2016 et 2017 et la Liga 2017.