Tunisie : La fiancée d’Alaa Chebbi aurait arnaqué un homme d’affaires koweïtien

Un homme d’affaires koweïtien a chargé un avocat tunisien pour porter plainte contre la fiancée de l’animateur télé, Alaa Chebbi, pour arnaque.

Dans une déclaration à Assabeh News, le plaignant est venu en Tunisie en novembre 2016 où il a rencontré la concernée dans une boîte de nuit à Gammarth. Il décrit que la relation s’est progressivement développée au point qu’il a visité la Tunisie à huit reprises pour la voir.

Le plaignant ajoute que la fiancée de Chebbi étudiait dans une université à la Mahdia et qu’il se parlait quotidiennement au téléphone au point qu’ils aient fixé une date pour les fiançailles. Le 8/8/2017 l’homme d’affaires débarque à Hammamet, où la concernée passe ses vacances en famille afin qu’ils fassent connaissance.

Le père de R.Y a demandé à l’homme d’affaires d’acheter une voiture et un appartement à sa fille quant à la concernée, elle a demandé des bijoux, chose qui a été accomplie.

Quelques semaines plus tard, l’homme d’affaires se met d’accord avec la famille de R.Y pour que les deux familles se rencontrent afin d’officialiser tout cela.

L’homme d’affaires envoyait de l’argent mensuellement et en octobre 2017, le père de R.Y avait contacté le plaignant afin d’accélérer les procédures pour l’achat de l’appartement.

Pour le nouvel an 2018, le Koweitien devait venir en Tunisie pour les préparatifs du mariage et pour l’achat de la bague. Il précise que le montant des bijoux avoisine les 23 mille dinars. Il aurait payé le bijoutier 10 mille dinars et aurait donné le reste, 13 mille dinars, à la concernée qui à peine avait reçu l’argent avait disparu et ne répondait plus aux appels téléphoniques.

L’homme d’affaires a essayé de contacter la sœur de la concernée qui avait affirmé que l’argent a été dépensé et que les bijoux ont été vendus.

Le plaignant a contacté le père R.Y qui avait précisé qu’il rencontrait quelques problèmes. Moins d’une semaine après ce dernier coup de fil, l’homme d’affaires découvre dans les médias que R.Y s’est fiancée avec Alaa Chebbi.