Algérie “Je pense avoir établi une liste de joueurs étudiée pour la Tanzanie et l’Iran” (Madjer)

Le sélectionneur de l’équipe Algérienne de football Rabah Madjer a estimé avoir établi une liste de joueurs “étudiée” en vue des deux matchs amicaux, le jeudi 22 mars face à la Tanzanie au stade 5-juillet d’Alger (18h00) et le mardi 27 du même mois devant l’Iran à Graz en Autriche (18h00).

“L’ensemble des 24 joueurs convoqués ont tous répondu présent lors du premier jour du stage (hier lundi, ndlr), où il règne une ambiance bon enfant au sein du groupe. En concertation avec les deux autres membres du staff technique, je pense que nous avons établi une liste de joueurs étudiée avec une doublure dans chaque poste”, a indiqué Madjer dans un entretien vidéo diffusé lundi soir sur le site de la Fédération algérienne (FAF).

L’équipe algérienne a entamé lundi un stage au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger) en présence de 24 joueurs dont 11 évoluant en championnat local. A noter le retour du défenseur central Essaïd Belkalem (JS Kabylie), dont la dernière apparition en sélection remonte à la fin de l’année 2014.

“Mahrez et Brahimi se sont entraînés à l’écart du groupe en raison de blessures musculaires sans gravité. J’ai fait appel à Islam Slimani pour lui permettre de replonger dans l’ambiance de l’E.N, ça lui fera du bien.

Si on jugera qu’il a récupéré de sa blessure (à la cuisse, ndlr), il participera à ces deux rencontres, sinon on ne prendra pas de risques car on pense à sa carrière”, a ajouté Madjer qui a préféré cette fois-ci s’adresser aux médias par le biais d’un enregistrement vidéo et non directement en conférence de presse.

Le sélectionneur des Verts a annoncé par l’occasion l’arrivée de Lounès Gaouaoui en tant qu’entraîneur des gardiens de but en plus du préparateur physique Nacereddine Chérifi.

Outre ces deux matchs amicaux contre la Tanzanie et l’Iran, la sélection nationale jouera le 7 juin prochain à Lisbonne face au Portugal.

Avant le match contre les Verts, l’Iran rappelle-t-on, affrontera la Tunisie vendredi 23 mars au stade Olympique de Radès à partir de 19h00 dans le cadre de la préparation des deux sélections à la Coupe du Monde Russie 2018.