Coupe de la Confédération : Le programme

Programme des seizièmes de finale (retour) de la Coupe de la Confédération de football, prévus vendredi, samedi et dimanche :

Vendredi 16 mars :

Aller

Supersport United (RSA) – Petro Atletico Luanda (ANG) 0-0

Al-Ahly Shandy (SDN) – CS La Mancha (CGO) 0-3

Samedi 17 mars :

Club Africain (TUN) – Renaissance Berkane (MAR) 1-3

Nkana FC (ZAM) – CR Belouizdad (ALG) 0-3

FC Nouadhibou (MRT) – Raja Casablanca (MAR) 1-1

APR FC (RWA) – Djoliba AC (MLI) 0-1

Al-Hilal El-Obeid (SUD) – Olympic Stars FC (BUR) 0-0

Al-Masry Club (EGY) – Simba (TAN) 2-2

Dimanche 18 mars :

US Ben Guerdane (TUN) – Renaissance Aiglons (CGO) 0-3

Fosa Juniors (MAD) – AS Port Louis 2000 (MRI) 2-0

Enyimba FC (NGR) – Energie (BEN) 2-0

USM Alger (ALG) – AS Maniema Union (COD) 2-2

Cape Town City (RSA) – CD Costa do Sol (MOZ) 1-0

Deportivo Niefang (EQG) – DC Motema Pembe (COD) 1-1

Zamalek (EGY) – Wolaitta Dicha (ETH) 1-2

Akwa United FC (NGR) – Al-Ittihad (LBY) 0-1.