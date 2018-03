Championnat de France : Le PSG se console face à Metz

Le Paris Saint-Germain a su gérer son retour en championnat de France de football samedi après la désillusion en Ligue des Champions face au Real Madrid mardi.

Les hommes d’Unai Emery n’ont pas fait de cadeau à Metz, lanterne rouge de Ligue 1, terrassé (5-0) sans forcer et avec un onze titulaire largement remanié. Il n’y a eu aucun suspense dans ce match comptant pour la 29ème journée puisque

Thomas Meunier a ouvert le score dès la 5ème minute après une frappe contrée de Mbappé. Le jeune Français Nkunku s’est ensuite mis en évidence avec un doublé inscrit en moins de dix minutes (19’, 27’). D’abord sur une frappe croisée suite à une passe de Verratti, puis sur un geste individuel dans l’axe.

Mbappé y est aussi allé de son but, grâce à une belle passe de Verratti (4-0, 45’). En deuxième mi-temps le rythme est retombé ce qui n’a pas empêché Thiago Silva de placer sa tête à la réception d’un corner.

Le PSG conforte sa première place avec 77 points à 14 longueurs de Monaco. Metz est toujours dernier avec 20 points.

De son coté, Après une mauvaise série de cinq matchs sans victoire, Nantes réalise la bonne opération en s’imposant en fin de match (1-0) face à Troyes . Sala est venu placer sa tête devant Zelazny pour donner la victoire à son équipe.

Les Canaris récupèrent ainsi la cinquième place devant Rennes qui n’a pas pu prendre trois points face à Saint-Etienne au Roazhon Park (1-1). Subotic a ouvert le score en première période (1-0, 35’) pour les Verts. Mais, Rennes a égalisé en fin de match grâce à un but de la tête de Sarr sur un centre parfait de Bourigeaud, encore très solide ce soir (1-1, 86’).

Bordeaux n’a pas non plus réussi à trouver la solution face à Angers (0-0) et enchaîne ainsi un quatrième match sans victoire. Les Girondins restent cependant 9ème puisque Dijon a aussi été tenu en échec sur sa pelouse par Amiens (1-1).

Malgré l’évacuation de son défenseur Gouano sur civière (27’) suite à un choc aérien, Amiens a dominé le début de match avec un premier but inscrit par Moussa Konaté (1-0, 45’) devant une défense dijonnaise très passive. Dijon a égalisé sur un exploit personnel de Sahid (1-1, 69’), intenable en fin de match.

Match nul également entre Lille et Montpellier au stade Pierre-Mauroy. Pépé avait pourtant ouvert la marque (1-0, 41’) avant l’égalisation de Roussillon (1-1, 64’) sur une frappe croisée plein axe. Montpellier descend à la 7ème place et Lille reste dans la zone rouge avec 28 points. Au coup de sifflet final, des supporters lillois ont envahi le terrain et s’en sont pris physiquement aux joueurs, vite évacués.