Tunisie : La HAICA adresse une mise en demeure à la radio ” Mosaïque FM “

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a adressé une mise en demeure au représentant juridique de la radio ” Mosaïque FM ” pour avoir diffusé, lors de l’émission ” Ahla Sbeh “, un contenu médiatique comportant des allusions qui risquent de créer un climat de tension entre les institutions sécuritaire et militaire.

Selon elle, des accusations ont été, également, portées à l’institution militaire sans pour autant fournir des preuves à l’appui.

Dans un communiqué rendu public mercredi, la HAICA a appelé ” Mosaïque FM ” à respecter la déontologie de la profession journalistique et à éviter de diffuser des allégations et des accusations sans preuves, conformément aux dispositions de l’article 25 du cahier des charges relatif à l’octroi de licence de création et d’exploitation d’une chaîne radiophonique privée et aux dispositions du décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création d’une Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA).

La HAICA a reçu, le 14 décembre 2017, une plainte du ministère de la Défense nationale, dans laquelle il dénonce les propos tenus lors de l’émission ” Ahla Sbeh “, animée, le 11 décembre 2017 par Naoufel Ouertani, et qui mettent en doute l’institution militaire après la révolution, rappelle-t-on dans le communiqué.