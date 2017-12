Ligue 1 de Tunisie : L’US Monastir domine le CS Sfaxien

L’US Monastir a réussi une belle performance en s’imposant devant le CS Sfaxien, dauphin du championnat, sur le score de 1 but à 0, en match avancé de la 14e journée de la Ligue 1 de football professionnel, disputé mercredi à Monastir.

La formation monastirienne occupe au terme de sa septième victoire de la saison la 3e place (26 pts), ex-aequo avec l’ES Sahel, vainqueur du CA Bizertin (3-2), alors que le CS Sfaxien concède sa deuxième défaite et se maintient à la seconde place avec 8 points de retard sur le leader espérantiste qui a dominé le CO Medenine (3-1).

Mercredi 27 décembre

A Radès

Espérance ST 3 Maher Seghaier (24′, ’46’), Saad Beguir (52′)

CO Médenine 1 Mohamed Ali Kozdoghli (83′)

Sousse

ES Sahel 3 Diogo Acosta (33′), Amr Marai (75′), Hamza Lahmar (80′ sp)

CA Bizertin 2 Firas Belarbi (53′), Mohamed Habib Yaken (90+4 sp)

A Monastir

US Monastir 1 Hichem Essifi (13)

CS Sfaxien 0

Jeudi 28 décembre

A Gabès (14h00):

AS Gabès – Club Africain Amir Ayadi

Au Bardo Hédi Ennaiefer (14h00)

Stade Tunisien – ES Metlaoui Amir Loussif

A Kairouan (14h00)

JS Kairouan – Stade Gabésien Mehrez Malki

A Zarzis -14h00)

ES Zarzis – US Ben Guerdane Yosri Ben Ali

Classement Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Espérance ST 36 14 11 3 0 27 8 +19

2. CS Sfaxien 28 14 8 4 2 20 9 +11

3. US Monastir 26 14 7 5 2 17 7 +10

3. ES Sahel 26 14 8 2 4 18 10 +8

4. US Monastir 26 14 7 5 2 17 7 +10

5. CA Bizertin 22 14 7 1 6 25 20 +5

6. Club Africain 21 13 6 3 4 12 11 +1

7. ES Metlaoui 18 13 5 3 5 15 16 -1

8. Stade Tunisien 17 13 4 5 4 14 16 -2

9. AS Gabès 16 13 4 4 5 15 15 0

10. Stade Gabésien 14 13 3 5 5 7 13 -6

11. CO Médenine 13 14 4 1 9 9 18 -9

. JS Kairouan 13 13 4 1 8 8 17 -9

13. ES Zarzis 6 13 0 6 7 1 13 -12

14 . US Ben Guerdane 4 13 1 1 11 6 21 -15