Le sélectionneur national Sami Trabelsi a déclaré que la victoire lors du premier match de la Coupe d’Afrique des Nations de football contre l’Ouganda était une motivation majeure pour les joueurs afin de renouveler leur succès face au Nigeria lors de la 2e journée du groupe C, demain samedi, et ainsi de se qualifier pour le deuxième tour.

La Tunisie a battu l’Ouganda 3-1 lors de la première journée de la phase de groupes, prenant la tête du groupe grâce à une différence de buts supérieure à celle du Nigeria, qui avait vaincu la Tanzanie 2-1.

Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleures troisièmes, se qualifieront pour les huitièmes de finale du tournoi organisé par le Maroc.

S’exprimant en conférence de presse ce vendredi avant le match de demain à Fès, Trabelsi a affirmé : “Bien sûr, disputer le deuxième match après une victoire dans le premier est une motivation importante pour tous les joueurs et leur donne une plus grande confiance. Demain, nous affronterons l’une des équipes africaines les plus fortes. Nous sommes déterminés à obtenir un résultat positif pour nous qualifier pour le deuxième tour avant de rencontrer la Tanzanie lors de la dernière journée de la phase de groupes.”

Interrogé sur la non-qualification du Nigeria pour la Coupe du Monde contrairement à la Tunisie, Trabelsi a indiqué que la qualification pour le tournoi qui se tiendra en Amérique du Nord l’année prochaine n’aurait pas d’impact sur le match de demain.

Il a expliqué : “Notre qualification pour la Coupe du Monde et la non-qualification du Nigeria ne nous donnent pas d’avantage, car nous ne traitons pas d’hypothèses, mais abordons chaque adversaire et chaque match sérieusement et avec concentration, un par un. Le plus important est de maintenir la concentration et la discipline sur le terrain, et de soutenir l’esprit de victoire qui anime l’équipe afin d’obtenir un bon résultat qui réjouira les supporters tunisiens.

Le parcours dans le tournoi est encore long et nous avons d’autres matchs difficiles à venir. La clé pour surmonter tout cela est la concentration, la discipline et l’avancée étape par étape, sans penser à des objectifs lointains.”

L’ex-défenseur axial de l’équipe de Tunisie, qui avait perdu la finale de l’édition 1996 contre l’Afrique du Sud, pays hôte, devra transmettre son expérience aux joueurs pour remporter la victoire contre le Nigeria et se qualifier rapidement pour le deuxième tour du tournoi, qui se poursuivra jusqu’au 18 janvier prochain.

Trabelsi (57 ans) a confirmé que tous les joueurs étaient en bonne santé et prêts à renforcer les rangs de l’équipe nationale, et qu’il conserverait la même formation que celle qui a commencé le match contre l’Ouganda, déclarant : “On ne change pas une équipe qui gagne.”