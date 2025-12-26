Amnistie fiscale 2025 : dernière chance pour la taxe sur les immeubles bâtis

La Direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement (DGCPR) rappelle que l’amnistie fiscale concernant la taxe sur les immeubles bâtis prendra fin le 31 décembre 2025. Les contribuables redevables d’arriérés sont invités à régulariser leur situation rapidement afin de bénéficier de l’annulation des pénalités et intérêts de retard accumulés.

La DGCPR encourage les citoyens à se rapprocher sans attendre des recettes municipales, afin d’éviter les engorgements de fin d’année et de garantir un traitement rapide de leurs dossiers. Cette mesure vise à assainir les finances locales tout en offrant une opportunité aux contribuables de régulariser leur situation dans des conditions favorables.

Passé le 31 décembre, les dettes redeviendront soumises aux pénalités prévues par la loi, rendant toute régularisation plus coûteuse.