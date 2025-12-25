Ariana : Publication de la liste des bénéficiaires de licence de “taxi individuel”

Au gouvernorat de l’Ariana, la liste des bénéficiaires de licence de transport public non régulier des personnes en “taxi individuel” sera affichée ce jeudi au siège du gouvernorat, a annoncé le gouverneur de la région, Walid Sundid.

La même source a ajouté que la liste sera également publiée sur la page officielle “Facebook” du gouvernorat.

A rappeler que jeudi dernier, un certain nombre de chauffeurs de taxis individuels ont manifesté devant le siège du gouvernorat, réclamant d’accélérer la publication de la liste définitive des personnes ayant obtenu une licence de taxi individuel.