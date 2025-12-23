NIMR Tunisie lance l’ère de la mobilité durable avec la nouvelle gamme NEV de DFSK 

Tunis, le 20 décembre 2024, dans un événement d’envergure tenu à son showroom d’Aïn Zaghouan, NIMR, concessionnaire officiel de DFSK en Tunisie, a marqué un tournant historique pour la mobilité verte en Tunisie.

En présence du Vice-Président de SERES Group, la soirée a été l’occasion de dévoiler deux modèles pionniers axés sur les énergies alternatives : le SUV familial 7 places hybride rechargeable E5 PHEV et le fourgon utilitaire 100% électrique EC75. Cet événement, illustrant la stratégie mondiale de DFSK tournée vers l’innovation et les énergies propres, lance officiellement l’ère des véhicules à nouvelle énergie (NEV) sur le marché local.

UN CONTEXTE LÉGISLATIF FAVORABLE ET UNE VISION INTERNATIONALE

Le représentant de DFSK a exposé la vision stratégique et l’historique du groupe SERES, renforçant la crédibilité de ce lancement. Ces nouveaux modèles arrivent dans un contexte tunisien propice, soutenu par la volonté de l’État d’encourager la mobilité verte via des incitations fiscales, notamment celles de la loi de finances 2026. DFSK, déjà présente avec ces technologies dans plusieurs pays européens comme le Danemark, l’Italie et la Finlande, apporte ainsi son expertise et des véhicules éprouvés.

DFSK E5 PHEV : L’Hybride Rechargeable Familial et Accessible

Le modèle phare de cette présentation est le DFSK E5 PHEV, une proposition rare en Tunisie: un SUV spacieux de 7 places à motorisation hybride rechargeable (PHEV) bénéficiant des avantages fiscaux.

Prix de lancement attractif : Le SUV est commercialisé à partir de 76 900 DT, un tarif tenant compte des dispositions fiscales de la loi de finances 2026. Une offre réservée aux 100 premiers clients.

Caractéristiques techniques du DFSK E5 PHEV

∙ Moteur thermique : 1.5L

∙ Capacité de la batterie : 17,52 kWh

∙ Autonomie électrique (WLTP) : 87 Km

∙ Autonomie combinée : 1150 Km

∙ Puissance fiscale : 5 CV

∙ Sécurité : Airbags frontaux, latéraux et rideaux

∙ Aides à la conduite : Contrôle de pression des pneus, ESC, aide au changement de voie (LCA), système d’avertissement d’angle mort (BSD), avertissement de collision arrière (RCW), avertissement de trafic transversal arrière (RCTA).

∙ Sécurité et versions : Il est proposé en versions Confort et Prestige (full options), toutes dotées d’un pack de sécurité complet incluant airbags frontaux, latéraux et rideaux, ESC, aide au changement de voie (LCA), avertissement d’angle mort (BSD) et divers systèmes d’avertissement de collision.

DFSK EC75 EV : LA SOLUTION ÉLECTRIQUE ÉCONOMIQUE POUR LES PROFESSIONNELS

Pour le segment des utilitaires, NIMR introduit le DFSK EC75, un fourgon 100% électrique conçu pour la logistique urbaine verte.

Prix : Le DFSK EC75 est proposé à de 84 990 DT

Caractéristiques techniques du DFSK EC75

∙ Type de batterie : LFP (Lithium Fer Phosphate)

∙ Capacité de la batterie : 50.38 kWh

∙ Autonomie (WLTP) : 240 KM

∙ Charge utile : 1210 kg

∙ Volume de chargement : 7.3 m³

GARANTIE

Ces véhicules bénéficient d’une garantie exceptionnelle de 7 ans ou 150 000 km, incluant une garantie de 8 ans ou 200 000 km sur la batterie.

PRÉCOMMANDES

Les précommandes pour ces deux modèles sont ouvertes dès à présent dans l’ensemble du réseau NIMR. Les premières livraisons sont annoncées dans un délai de trois semaines.

À PROPOS DE NIMR

Concessionnaire officiel de la marque DFSK en Tunisie, NIMR s’engage à démocratiser la mobilité durable en proposant des véhicules innovants, accessibles et adaptés aux besoins du marché tunisien, tant pour les familles que pour les professionnels.

ADRESSES DES SHOWROOMS DFSK ET LEUR RÉSEAU AGRÉÉ

Ain Zagouan: Route de la Marsa, GP9, Cité El Mhiri, Ain Zaghouan 2045 Tunis: 5 Rue de l’Artisanat, Charguia II 2035 Teboursouk : Zone industrielle GP5 Téboursouk Sousse: 251 Route de Tunis, Hammam-Sousse, 4011 Sfax: Route de Gabes km3, Sfax 3050 Gabes: N°1 Route Nationale, Bouchamma 6031 Djerba: Route du phare km 1, Midoun

Pour plus d’informations, contactez le 31 31 36 46, ou visitez le site web DFSK Tunisie: www.DFSK.tn