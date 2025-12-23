Aéroport de Tunis-Carthage : saisie de 9 kg de cocaïne et démantèlement de deux réseaux internationaux

La Police des frontières de l’aéroport de Tunis-Carthage a déjoué une tentative d’introduire 9 kilogrammes de cocaïne dissimulée dans des capsules ingérées par les passeurs. Cette opération a, également, permis de démanteler deux réseaux internationaux spécialisés dans le trafic de drogue vers la Tunisie via les points frontaliers du pays.

Les principaux membres de ses deux réseaux ont été identifiés et inscrits sur la liste des personnes recherchées, selon un communiqué publié, mardi, par la Direction générale de la sûreté nationale.

Au cours de cette intervention, les agents de la police des frontières ont également saisi une somme de 2 500 euros.

Concernant les détails de l’opération, les services de la douane de l’aéroport ont procédé au contrôle de sept voyageurs originaires d’Afrique subsaharienne, arrivés, vendredi dernier, à l’aéroport de Tunis-Carthage. Les investigations ont révélé que deux d’entre eux avaient ingéré des quantités de stupéfiants sous forme de capsules et ce, avant leur arrivée en Tunisie, tandis que les autres ont initialement nié toute implication, précise la même source.

En coordination avec le ministère public, les services de l’hôpital Charles Nicolle de Tunis ont été mobilisés pour effectuer des examens médicaux (radiographie) qui ont révélé que l’ensemble des personnes placées sous contrôle avaient ingéré d’importantes quantités de capsules.

Les suspects ont reconnu qu’un ressortissant subsaharien, résidant en Tunisie, était chargé de l’écoulement de cette drogue.

Des unités relevant de la même structure sécuritaire ont été dépêchées au domicile du principal suspect, où sept ressortissants étrangers ont été interpellés.