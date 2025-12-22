Tunisie : prévisions météo pour lundi 22 décembre 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), la journée du lundi 22 décembre 2025 sera marquée par un temps généralement nuageux sur l’ensemble du pays, avec des conditions météorologiques instables touchant principalement les régions du nord et du centre.

Des pluies éparses sont prévues sur les zones septentrionales et centrales. Ces précipitations pourraient devenir temporairement orageuses au cours de l’après-midi, notamment sur les régions du centre-est, sans exclure des averses localement soutenues.

Les températures resteront relativement basses pour la saison, traduisant une ambiance nettement hivernale. Les maximales atteindront autour de 10 degrés sur les hauteurs ouest, tandis qu’elles oscilleront entre 12 et 17 degrés dans le reste des régions. Les zones intérieures et montagneuses ressentiront davantage la fraîcheur.

Le vent soufflera de secteur ouest. Il sera relativement fort près des côtes ainsi que dans le sud du pays, alors qu’il restera faible à modéré ailleurs. Ces conditions renforceront la sensation de froid, en particulier dans les zones exposées.

Sur le plan maritime, la mer sera agitée au nord et dans le golfe de Gabès, tandis qu’elle demeurera peu agitée sur les autres côtes. L’INM appelle à la prudence pour les activités maritimes, en raison de la dégradation des conditions en mer sur les façades nord du pays.