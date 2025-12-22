Tunisie : La Douane lance une campagne de recrutement

L’Administration générale de la Douane a annoncé, dans un communiqué publié aujourd’hui, l’ouverture des inscriptions pour le recrutement de 250 agents de la Douane, à partir du lundi 22 décembre 2025, via le site suivant : concours.douane.gov.tn

.

Cette initiative fait suite à un communiqué initial publié sur le site web de la Douane et dans certains journaux nationaux depuis le 5 décembre 2025, conformément à la décision de la ministre des Finances du 28 novembre 2025 relative à l’organisation d’un concours externe par tests pour le recrutement d’agents de la Douane.

Conditions de recrutement

Les candidats doivent :

Avoir la nationalité tunisienne et être célibataire ;

Jouir de leurs droits civiques et avoir une bonne conduite ;

Répondre aux exigences de santé et de capacités physiques permettant l’exercice de leurs fonctions sur tout le territoire, de jour comme de nuit ;

Avoir une acuité visuelle de 20/15 ou plus pour les deux yeux avant correction ;

Mesurer au moins 1,70 m pour les hommes et 1,65 m pour les femmes ;

Être âgé d’au moins 20 ans au 31 décembre 2025 et d’au plus 24 ans au 1er janvier 2025 ;

Avoir complété la quatrième année de l’enseignement secondaire ou détenir un diplôme équivalent dans toutes les spécialités.

Documents à fournir pour le dossier de candidature

Formulaire de candidature à remplir obligatoirement sur le site concours.douane.gov.tn

, à confirmer et à imprimer ;

Lettre de motivation adressée à la ministre des Finances ;

Copie de la carte d’identité nationale ;

Extrait de naissance datant de moins de trois mois ;

Copie certifiée du diplôme ou certificat de formation équivalent ;

Copie du permis de conduire (le cas échéant) ;

Copie du carnet militaire pour ceux ayant effectué le service national ;

Copies de tout autre certificat de formation (le cas échéant) ;

Quatre enveloppes timbrées portant l’adresse complète du candidat.

Informations complémentaires

Les dossiers doivent être envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception à :

Administration générale de la Douane – Direction du recrutement et de la formation – Rue Sadrbel Lafaïet, Tunis 1002, avec la mention sur l’enveloppe : « Recrutement agents de la Douane 2025 ».

Les candidatures sont ouvertes à partir du 22 décembre 2025.

Il est obligatoire de remplir, confirmer et télécharger le formulaire sur le site concours.douane.gov.tn

et de l’inclure dans le dossier.

La date limite pour l’envoi des candidatures est le 31 décembre 2025. Tout dossier incomplet, non conforme aux exigences ou envoyé après cette date sera rejeté. Le cachet postal fera foi.

Les tests du concours auront lieu le 16 février 2026 et les jours suivants.

Les candidats peuvent suivre toutes les étapes du concours et consulter les résultats sur le site officiel : www.douane.gov.tn