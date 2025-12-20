Tunisie : nuages et pluies orageuses prévues sur le nord ce samedi soir

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, la soirée de samedi sera marquée par un ciel souvent chargé sur le nord du pays, avec des averses éparses pouvant prendre localement un caractère orageux, notamment le long des côtes nord. Dans les autres régions, le temps sera ponctué de nuages passagers. Les vents, de secteur ouest, souffleront avec une intensité relativement soutenue sur le sud, tandis qu’ils resteront faibles à modérés ailleurs. La mer sera agitée dans le golfe de Gabès et peu agitée sur le reste du littoral. Les températures nocturnes oscilleront entre 10 et 15 degrés, avec des valeurs plus fraîches pouvant descendre jusqu’à 8 degrés sur les hauteurs de l’ouest.