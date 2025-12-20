Tottenham vs Liverpool : Sur quelle chaîne suivre le match en direct ?

La 17e journée de Premier League offre une affiche de choix entre Tottenham et Liverpool, ce samedi 20 décembre 2025 au Tottenham Hotspur Stadium, avec un coup d’envoi à 18h30.

Liverpool, 6e avec 26 points, reste sur une série de cinq matchs sans défaite et aborde ce déplacement avec confiance. De son côté, Tottenham, 11e avec 22 points, affiche une forme plus irrégulière mais espère s’appuyer sur son public pour inverser la tendance. Les confrontations récentes sont toutefois à l’avantage des Reds, vainqueurs de quatre des cinq derniers duels.

À quelle heure et sur quelle chaîne ?

Date : samedi 20 décembre 2025

Heure : 18h30

Chaîne TV : Canal+ Foot