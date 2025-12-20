Égypte : décès de l’actrice Soumaya El Alfi après un long combat contre la maladie

La scène artistique égyptienne est en deuil après le décès, ce samedi, de l’actrice égyptienne Soumaya El Alfi, comme l’a annoncé le président du Syndicat des métiers d’acteur dans une déclaration au journal Al-Masry Al-Youm. Figure marquante du cinéma et de la télévision dans les années 1980, Soumaya El Alfi s’est distinguée par des rôles empreints de douceur et de romantisme, qui lui ont valu une réelle popularité auprès du public. Mariée au regretté acteur Farouk El Fishawy, elle est la mère des artistes Ahmed et Omar El Fishawy. Elle s’était éloignée de la scène artistique après avoir mené, durant près de six années, un combat difficile contre le cancer. Au cours de sa carrière, elle a collaboré avec de grandes stars de son époque et laissé une empreinte notable à travers des œuvres variées, entre cinéma et séries télévisées, qui demeurent gravées dans la mémoire du public.