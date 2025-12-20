Alerte grippe : variant K H3N2, les personnes à risque appelées à se faire vacciner

Le virologue Mahjoub Aouni a lancé un appel urgent aux personnes les plus fragiles – notamment les personnes âgées, celles atteintes de maladies chroniques et les individus au système immunitaire affaibli – pour se faire vacciner contre la grippe saisonnière.

Cette recommandation intervient alors que le variant K du virus H3N2, apparu en août 2025 en Australie, continue de se propager rapidement dans plus de trente pays. Bien qu’il s’agisse d’une souche connue, ses mutations annuelles la rendent plus contagieuse, d’où l’importance de la vaccination. Le vaccin de cette saison intègre déjà des anticorps ciblant cette nouvelle souche ainsi que les virus A (H1N1 et H3N2) et B.

Avec l’approche des fêtes de fin d’année, Aouni insiste également sur le maintien des gestes barrières classiques – port du masque, lavage des mains, ventilation et distanciation sociale – pour limiter la propagation. Selon lui, la vaccination reste le moyen le plus sûr de protéger les populations vulnérables et de prévenir les formes graves de la maladie.