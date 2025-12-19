Bulletin météo : pluies et baisse des températures attendues

Le professeur en géographie et chercheur en risques naturels, Ameur Bahba, a annoncé vendredi sur Mosaïque FM, dans l’émission Ahla Sbah, que la Tunisie sera prochainement sous l’influence d’une dépression désertique provenant d’Algérie, sans que cela ne représente un danger.

« Certains ont associé ce front aux récentes inondations au Maroc, mais la dépression a perdu une partie de sa force et de son humidité en traversant l’Algérie », a expliqué Ameur Bahba. « En approchant des côtes tunisiennes, notamment du golfe de Gabès, sa puissance augmentera légèrement, mais la situation restera normale et sans risque. »

Selon lui, les cumuls de pluie attendus varieront entre 10 et 40 mm à partir de ce vendredi midi et jusqu’à samedi, et les précipitations se poursuivront presque quotidiennement jusqu’à la fin décembre et le début janvier 2026, affectant toutes les régions, avec une baisse des températures.