Washington offre à la Tunisie des équipements d’une valeur de 1,4 million de dollars pour lutter contre le terrorisme

L’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi, a présidé la cérémonie de remise d’équipements de sécurité d’une valeur de 1,4 million de dollars, offerts par les États-Unis à la Tunisie dans le cadre du programme d’assistance dédié à la lutte contre le terrorisme. Selon un communiqué de l’ambassade américaine, cette initiative illustre la solidité du partenariat sécuritaire entre les deux pays et leur engagement commun en faveur du renforcement des capacités de sécurité. Elle s’inscrit également dans une démarche visant à consolider la stabilité régionale et à soutenir les efforts conjoints pour faire face aux menaces sécuritaires.