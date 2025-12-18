Tunisie – Alerte météo : vigilance aux fortes pluies jeudi et vendredi

Le temps sera instable ce jeudi 18 décembre 2025, avec des pluies éparses et temporairement orageuses dans le sud, pouvant devenir localement abondantes dans l’après-midi dans le sud-ouest, où les cumuls atteindront entre 20 et 40 mm. Par la suite, ces précipitations toucheront localement le centre et le nord, mais avec une intensité moindre.

La tendance se poursuivra vendredi 19 décembre 2025, avec des pluies prévues sur la plupart des régions, parfois orageuses et localement fortes dans le sud-est. Dans l’après-midi, elles s’étendront aux zones orientales du centre et du nord, avec des cumuls pouvant atteindre entre 30 et 50 mm, notamment dans les régions du Sahel, de l’intérieur et à Sfax.