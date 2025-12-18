Météo Tunisie : des pluies parfois abondantes prévues cette nuit et demain

Selon une mise à jour de l’Institut national de la météorologie, la situation météorologique sera marquée par des perturbations, avec des pluies éparses et temporairement orageuses attendues d’abord sur le sud du pays. Ces précipitations pourront être parfois intenses, notamment sur le sud-ouest durant l’après-midi, avec des cumuls compris entre 20 et 40 mm, avant de concerner localement le centre et le nord, mais avec une intensité moindre. L’INM précise que ces conditions instables se poursuivront demain, vendredi 19 décembre 2025, avec des pluies touchant la majorité des régions. Elles seront temporairement orageuses et parfois abondantes sur le sud-est, puis l’après-midi sur les régions orientales du centre et du nord, où les quantités pourraient atteindre entre 30 et 50 mm, en particulier dans les gouvernorats du Cap Bon, du Sahel et de Sfax.