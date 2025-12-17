Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Les températures varieront, mercredi soir, entre 8 et 12 °C dans les régions ouest du nord et du centre, entre 13 et 17 °C dans le reste des régions, et pourront atteindre 19 °C à l’extrême sud, indique l’Institut national de la météorologie (INM).

Le ciel sera partiellement nuageux sur la plupart des régions, devenant progressivement très nuageux sur les zones ouest du centre et du sud, avec des pluies parfois éparses.

Le vent soufflera de secteur sud-est au nord et au centre, et de secteur est au sud. Il sera relativement fort à fort près des côtes et au sud, avec des tourbillons de sable localement, et faible à modéré sur le reste des régions.

La mer sera agitée à moutonneuse, puis deviendra très agitée.