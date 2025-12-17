Le président de la République se rend à l’Avenue Habib Bourguiba

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est rendu, dans les premières heures de mercredi à l’Avenue Habib Bourguiba, devant le Théâtre municipal, où il a accueilli par des citoyens brandissant des slogans de soutien, selon des vidéos largement relayées par les médias et sur les réseaux sociaux.

Cette visite intervient quelques heures avant une marche prévue sur l’Avenue Habib Bourguiba, organisée par les partisans et soutiens du « processus du 25 juillet marquant la célébration du quinzième anniversaire de la Révolution.