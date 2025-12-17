Égypte : deux ans de prison confirmés contre Mohamed Ramadan

La justice égyptienne a confirmé, mercredi, la condamnation de l’artiste Mohamed Ramadan à deux ans de prison avec travaux forcés, en rejetant l’appel qu’il avait formé contre le jugement de première instance. Cette affaire concerne la diffusion de la chanson « Raqam Wahid Ya Ansas » sur sa chaîne YouTube officielle sans autorisation préalable des autorités compétentes. Absent lors de l’audience, le chanteur était représenté par son avocat, qui a tenté d’obtenir son acquittement en présentant plusieurs documents à la cour. Toutefois, la juridiction a maintenu sa décision initiale, estimant les poursuites fondées. Les faits remontent au mois d’août dernier, lorsque la sortie non autorisée du titre avait déclenché une procédure judiciaire ayant conduit à la condamnation aujourd’hui confirmée.