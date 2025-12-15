L’Association des magistrats dénonce des convocations de juges pour leurs opinions critiques

L’Association des magistrats tunisiens a indiqué, ce lundi, que « le ministère de la Justice, par le biais de l’Inspection générale, a adressé des convocations à plusieurs juges afin de les interroger au sujet de leurs opinions et positions critiques concernant la situation actuelle de la justice ».

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, l’Association a souligné que le droit des magistrats à se réunir et à exprimer leurs opinions est un droit constitutionnel garanti par les lois nationales ainsi que par les conventions internationales ratifiées par l’État tunisien.

Elle a mis en garde contre les conséquences que pourraient entraîner ces interrogatoires, notamment l’adoption de nouvelles mesures disciplinaires à l’encontre des juges, dans un contexte qu’elle qualifie de « dérive autoritaire et de mainmise exclusive sur les affaires judiciaires et les magistrats ».

L’Association a également estimé que ces pratiques « contribuent à instaurer un climat de peur au sein du corps judiciaire et à diffuser une atmosphère d’intimidation visant à dissuader les juges d’exprimer leurs préoccupations face à la dégradation de la situation de la justice dans le pays », selon le communiqué.