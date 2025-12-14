Onze élèves primés lors de la rencontre régionale de la photographie de cinéma et d’arts visuels

Onze élèves ont été primés lors des concours artistiques de la rencontre régionale de photographie, de cinéma et d’arts visuels des collèges et lycées, pour l’année scolaire 2025-2026.

La rencontre a été organisée par la Délégation régionale de l’Éducation de Tunis 1, au Centre culturel scolaire Mahmoud Messadi à Tunis.

Les jurys, chargés d’évaluer les œuvres soumises, ont annoncé la sélection des cinq lauréats qui participeront à la rencontre nationale de photographie, de cinéma et d’arts visuels pour les collèges qui se tiendra les 22, 23 et 24 décembre 2025, sous l’égide de la Délégation régionale de l’Éducation du Gouvernorat de Mahdia.

Les lauréats dans la catégorie long métrage sont « La Routine » de Rayan Boudhina et « Esprit sans raison » de Mohamed Fadi Sarairi tous les deux du lycée Carthage Dermech, en plus du scénario « Zawal Najm » de Youssef Abidi du lycée 2 Mars de la Goulette.

Dans la catégorie “photographie”, la photo « Une voix indomptée par la foule », de Nour Guiza du lycée des arts visuels El Aouina, a été primée, de même que l’œuvre « Résilience féminine », de Ferdaous Jalloul du lycée Tayeb M’hiri de La Marsa.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le chef du service des activités culturelles, sportives et sociales de l’enseignement primaire et secondaire de la Direction régionale de l’éducation de Tunis 1, Noureddine Mrabti a indiqué que 15 œuvres d’arts visuels, 12 films et 4 photographies étaient en lice pour ce concours.