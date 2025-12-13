Luanda 2025 : Youssef Douma sacré champion du 800 m nage libre aux Jeux Africains de la Jeunesse

La délégation tunisienne brille de mille feux aux Jeux Africains de la Jeunesse de Luanda, où les jeunes athlètes ne cessent d’enchaîner les exploits.

Aïcha Ben Milad a ouvert la voie en décrochant l’or au 200 mètres papillon grâce à une performance remarquable de 2 minutes et 27 secondes, suivie par Youssef Douma qui s’est illustré à son tour en remportant la médaille d’or au 800 mètres nage libre. Grâce à ces réussites et à l’engagement de l’ensemble des sportifs tunisiens, le bilan national atteint désormais 20 médailles, dont 6 en or, confirmant la place de la Tunisie parmi les meilleures nations du continent.

Entre natation, karaté, athlétisme, kayak et tennis de table, cette moisson témoigne de la diversité des talents tunisiens et de l’avenir prometteur du sport national.