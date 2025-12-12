La Chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a mis en délibéré l’affaire concernant le bureau d’ordre de la présidence de la République, opposant la présidente du Parti destourien libre, Abir Moussi, et Meriem Sassi, membre du parti.

Ce vendredi, Abir Moussi a comparu devant la justice en état de détention, tandis que Meriem Sassi a été entendue en liberté.

Lors de l’audience, la Chambre criminelle a procédé à l’interrogatoire de Meriem Sassi. Abir Moussi, quant à elle, a refusé de répondre aux questions. Le jugement sera rendu à l’issue de l’audience.