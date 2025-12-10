Kef : 4 morts dans un grave accident sur la route nationale 17 à Aïn Charran

Mercredi 10 décembre 2025, un tragique accident de la route a coûté la vie à quatre personnes sur la route nationale 17, reliant les gouvernorats du Kef et de Kasserine, au niveau de la localité d’Aïn Charran, dans la délégation de Tajerouine.

Selon Moncef El Houwani, directeur régional de la santé au Kef, deux hommes nés en 1966 et 1981 et deux femmes nées en 1972 et 1981 ont perdu la vie dans cet accident survenu en début de soirée. Un jeune homme de 22 ans a également été grièvement blessé et transporté d’urgence à l’hôpital régional du Kef, où il a reçu des soins avant d’être opéré pour plusieurs fractures et autres blessures.

Son état est désormais stable. Les circonstances exactes de l’accident restent pour l’instant inconnues, une enquête ayant été ouverte par la brigade de la garde nationale de Tajerouine pour déterminer les causes et les responsabilités.