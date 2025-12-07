Voyager en Europe : ce qui change pour les Tunisiens avec le nouveau système EES

Depuis le 12 octobre 2025, l’Union européenne applique de nouvelles règles rigoureuses pour les voyageurs non européens, dont les Tunisiens, avec l’entrée en vigueur du système biométrique d’entrée-sortie (EES).

Ce mécanisme, qui remplace le traditionnel tampon sur les passeports, enregistre désormais de manière numérique les mouvements des visiteurs grâce à la prise d’empreintes digitales et d’une photo faciale lors de la première arrivée dans l’espace Schengen. À ces changements s’ajoute l’autorisation électronique de voyage ETIAS, prévue pour fin 2026, qui exigera une demande en ligne et le paiement de frais additionnels avant tout départ.

Par ailleurs, plusieurs pays européens revoient leurs politiques touristiques en augmentant les taxes, en encadrant davantage les locations de courte durée et en renforçant les sanctions contre les incivilités. L’ensemble de ces mesures, destiné à mieux contrôler les flux et à limiter le tourisme de masse, entraînera inévitablement des coûts plus élevés et des démarches plus longues pour les voyageurs tunisiens.