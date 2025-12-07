Football – Coupe arabe FIFA 2025 (3e J/Gr A) : la Tunisie bat le Qatar (3-0)

La sélection tunisienne de football a été éliminée au premier tour de la Coupe Arabe Qatar-2025, malgré son large succès face à son homologue qatarie (3-0), en match disputé dimanche au stade Al Bayt, pour le compte de la troisième et dernière journée du Groupe A.

Les buts ont été inscrits par Mohamed Ali Ben Romdhane (16), Yassine Meriah (64) et Mohamed Ben Ali (90+4).

Dans l’autre match du groupe disputé au stade d’Al Rayane, la Palestine et la Syrie qui avaient besoin d’un seul point pour se qualifier aux quarts de finale, se sont neutralisées (0-0).