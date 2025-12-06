Mahdia : Coupure de courant dimanche dans différentes zones

Une coupure de courant sera enregistrée, dimanche, de 8h30 du matin jusqu’à 13h00, dans certaines zones du gouvernorat de Mahdia, en raison de travaux de maintenance, a annoncé la Société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG) dans un communiqué publié samedi.

Les zones concernées par cette coupure sont :Borj Arif, Borj Chellabi, Liyana – Oued Nkhala, Akwach Dar Echikh, Rue Hammamet, quartier Jamaa El Ghufrane – El Rawdha, avenue Ibn El Jazzar, Une partie de la rue Sousse, route Boumerdès, avenue de la République, Une partie de Jebel Dar Ouaja, ainsi que l’ensemble de la zone industrielle.

Le courant sera rétabli sans préavis dès la fin des travaux dans les zones concernées.