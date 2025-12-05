Siliana : Le Nouveau Conseil Régional Officiellement Installé pour Consolider l’Action Collective

La séance protocolaire d’installation du nouveau conseil régional du gouvernorat de Siliana s’est tenue, vendredi matin, au siège du gouvernorat, en présence de l’ensemble des membres du conseil.

Le nouveau conseil régional est présidé par Hatem Yahyaoui et se ccompose, outre son président, de 10 membres : Najem Dhib, Moez Oueslati, Nawfel Abdrabbou, Zayd Karmous, Zeynouba Arfaoui, Rami Hammadi, Samir Sadkaoui, Mohamed Ali Jebali, Mohamed Salem et Ennacer Hamida.

Dans son allocution à cette occasion, le secrétaire général du gouvernorat, Mohamed Nawfel Ben Ibrahim, a mis l’accent sur la nécessité de consolider l’action collective, le respect des règles de l’administration, ainsi que l’importance d’un travail continu et soutenu au service de l’intérêt général et de la région.

Il a également rappelé le rôle central du conseil régional dans la prise en charge des problématiques réelles du citoyen, soulignant l’importance du renforcement des liens de coordination avec les autorités administratives et techniques locales, en vue d’apporter les solutions appropriées aux dossiers en suspens.