Tunisie : Quantités de pluies enregistrées durant les dernières 24h

Voici les quantités de pluies enregistrées en mm durant les dernières 24h

Gouvernorat de Jendouba

Barrage Bouhertma 1 – Barrage Barbara 4 – Balta Bouawan 2 – Fernana 3 – Oued Mliz 2 – Béni Mtir 7 – Ghardimaou 3 – Aïn Draham 7 – Boussalem 3 – Jendouba 2 – Tabarka 44

Gouvernorat de Siliana

Rouhia 8 – El Aroussa 11 – Aïn Boussâadia 16 – Bargou 19 – Sidi Bourouis 36 – Makthar Ville 21 – Bouarada 14 – Kesra 10 – Gaafour 7 – Siliana 22 – Krib 16

Gouvernorat du Kef

Jrissa 8 – Touiref 4 – K13 20 – Dahmani 17 – Tajérouine 11 – Kalaat Sinan 8 – Nebr 11 – Oued Mallègue 6 – Sers 14 – El Ksour 14 – Kalaa Khasba 12 – Sakiet Sidi Youssef 17 – Kef 48

Gouvernorat de Béjà

Barrage Kessab 4 – Station Oued Ezzargua 1 – Barrage Sidi Salem 1 – Mejez El Bab 1 – Amdoun 3 – Tibar 1 – Béjà Station 2 – Nefza 22 – Teboursouk 2

Gouvernorat de Monastir

Moatmar 5 – Sahline 1 – Bembla 1 – Ouardanine 3 – Jamel 1 – Béni Hassen 1 – Zrameddine 1 – Moknine 1

Gouvernorat de Mahdia

Chebba 1 – Chorban 1 – Souassi 2 – Mahdia Mina

Gouvernorat de Sfax

Eramla 5 – Boughrara 2 – Châal 1- El Kratan1 – EL Ghriba 1 – Bir Ali 1 –

Gouvernorat de Kasserine

Kasserine 1 – Tala 9 – Hidra 14 –

Gouvernorat de Sidi Bouzid

Meknassi 5 – Menzel Bouzayane 4

Gouvernorat de Gafsa

Belkhir 4 – Om Larayess 1 – Metlaoui 1 – Gafsa 1 – Sned 6 – Chbiba 8 – Zannouch 4 – El Kattar 1 – Sidi Aïch 1 –

Gouvernorat de Tozeur

Hazoua 5 – Dguèche 1 – Nefta 2 – Tozeur 1

Gouvernorat de Sousse

Sidi El Hani 4 – Kandar 1 – Msâadine 1 – Akouda 4 – Kalaa Kbira 8 – Kalaa Sghira 2 – Msaken 2 – Chatt Meriem 6 – Hammam Sousse 1 – Sousse 4 – Sidi Bouali 3

Gouvernorat de Zaghouan

El Fahs 12 – Mogran 8

Gouvernorat de Nabeul

Bouargoub 1 – Dar Châabane 2 – Béni Khiar 2 – Nabeul 3 – Dar Allouche 2 – Hammamet 4 – Azmour 2

Gouvernorat de Bizerte

Menzel Bourguiba 5 – Ghézala 8 – El Azib 6 – Ras Jebel 6 – El Alia 5 – Mateur 4 – Joumine 12 – Sejnène 14 – Tinja 5 – Bizerte 11 – Ghar El Melh 2

Gouvernorat de Kairouan

Kairouan 2 – Oueslatia 3 – Chbika 4 – Chrarda 2

Gouvernorat de Kébili

Rjim Maatoug 1