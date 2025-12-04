Boumhel : arrestation d’un jeune après une tentative de braquage dans une banque

Les agents de la brigade de police judiciaire de Hammam Lif ont interpellé un jeune homme qui avait fait irruption dans une agence bancaire à Boumhel, dans le gouvernorat de Ben Arous, en tentant de dérober de l’argent sous la menace d’un hachoir.

Après avoir pris la fuite sans emporter le moindre montant, il a rapidement été identifié grâce aux enregistrements des caméras de surveillance. Un guet-apens a ensuite permis son arrestation ainsi que la saisie de l’arme utilisée. Sur ordre du ministère public, le suspect a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête en cours, rapporte la radio Mosaïque FM.