Sfax : deux marins retrouvés morts après le naufrage d’un bateau à Sidi Mansour

Les unités de la protection civile de Sfax ont repêché, lundi, les corps de deux marins après le naufrage d’un bateau de pêche au large de Sidi Mansour, rapporte Radio Diwan FM.

Les recherches se poursuivent activement pour retrouver un troisième marin toujours porté disparu, avec la mobilisation de plusieurs équipes conjointes relevant de l’armée, de la Garde maritime et de la protection civile.

Cette opération coordonnée se déroule dans des conditions délicates, alors que les autorités redoublent d’efforts pour élucider les circonstances du drame et apporter des réponses aux familles des victimes.