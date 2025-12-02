JCC 2025 : 42 films de 19 pays en lice pour les Tanit de la 36e édition

A l’approche du grand marathon du septième art qui vient clôturer les grands rendez-vous culturels de l’année 2025, et à quelques jours de la rencontre avec les médias (le 4 décembre 2025 au Théâtre des Jeunes Créateurs à la Cité de la Culture Chedly-Klibi à Tunis), le comité d’organisation des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) vient de dévoiler la liste complète des films sélectionnés dans les trois compétitions officielles de sa 36ème édition, qui se déroulera du 13 au 20 décembre 2025.

Pour cette édition 2025, 42 films issus de 19 pays arabes et africains (Burkina Faso, République du Congo, Egypte, Irak, Jordanie, Maroc, Sénégal, Nigeria, Soudan, Tchad, Arabie Saoudite, Algérie, Palestine, Liban, Afrique du Sud, Cap-Vert, Togo, Syrie et Tunisie), répartis dans les 3 grandes compétitions du festival, seront en course pour le Tanit, dont 9 films tunisiens (dans les trois catégories).

Compétition officielle des longs métrages documentaires

12 films portant les couleurs de 8 pays -Burkina Faso, République du Congo, Egypte, Irak, Jordanie, Maroc, Sénégal et Tunisie- seront en lice, dont 3 œuvres tunisiennes : “Le Para-dis” de Majdi Lakhdar, “Notre Semence” d’Anis Lassoued et “On The Hill” de Belhassen Handous.

Liste des 12 films sélectionnés :

L’homme qui plante les baobabs, K. Michel Zongo (Burkina Faso)

Home Movie on Location, Viola (Egypte)

The Other… Raeburn, David-Pierre Fila (République du Congo)

Løvene ved elven Tigris, Zaradasht Ahmed (Irak)

Tales of the Wounded Land, Abbas Fadhel (Irak)

Cinema Kawakeb, Mahmoud Al Massad (Jordanie)

Five Eyes, Karim Debbagh (Maroc)

Cimetière de vie, Mamadou Moustapha Gueye (Sénégal)

Liti Liti, Mamadou Khouma Gueye (Sénégal)

Le Para-dis, Majdi Lakhdar (Tunisie)

Notre Semence, Anis Lassoued (Tunisie)

On The Hill, Belhassen Handous (Tunisie)

Compétition officielle des longs métrages fiction

14 films représentant 11 pays -Nigeria, Soudan, Irak, Tchad, Arabie Saoudite, Egypte, Jordanie, Algérie, Burkina Faso, Palestine et Tunisie- concourront pour le Tanit d’or, dont 3 films tunisiens : “Promis le Ciel” d’Erige Sehiri, “La Voix de Hind Rajab” de Kaouther Ben Hania et “Where the Wind Comes From” d’Amel Guellaty.

Liste des 14 films sélectionnés :

My Father’s Shadow, Akinola Davis Jr (Nigeria)

Cotton Queen, Suzannah Mirghani (Soudan)

Irkalla : Gilgamesh’s Dream, Mohamed Jabarah Al-Daradji (Irak)

Diya, Achille Ronaimou (Tchad)

Hijra, Shahad Ameen (Arabie Saoudite)

My Father’s Scent, Mohamed Siam (Egypte)

Sink, Zain Duraie (Jordanie)

Roqia, Yanis Koussim (Algérie)

Katanga : La danse des scorpions, Dani Kouyaté (Burkina Faso)

The Stories, Abu Bakr Shawky (Egypte)

Once Upon a Time in Gaza, Arab & Tarzan Nasser (Palestine)

Promis le Ciel, Erige Sehiri (Tunisie)

La Voix de Hind Rajab, Kaouther Ben Hania (Tunisie)

Where the Wind Comes From, Amel Guellaty (Tunisie)

Compétition officielle des courts métrages

16 films, issus de 10 pays -Liban, Afrique du Sud, Egypte, Algérie, Cap-Vert, Sénégal, Palestine, Togo, Syrie et Tunisie- ont été retenus, dont 3 oeuvres tunisiennes : “Sursis” de Walid Tayaa, “Tomates maudites” de Marwa Tiba et “Le fardeau des ailes” de Rami Jarboui.

Liste des 16 courts métrages sélectionnés :

ELLE, Michèle Tyan (Liban)

Aasvoëls, Dian Weys (Afrique du Sud)

Breaking Out of Ali and Maher’s Base, Abanoub Youssef (Egypte)

Gardiennes de nuit, Nina Khada (Algérie)

A Última Colheita, Nuno Bonaventura Miranda (Cap-Vert)

32 B, Mohamed Taher (Egypte)

Rafet, Khadidiatou Sow (Sénégal)

Café?, Bamar Kane (Sénégal)

Coyotes, Said Zagha (Palestine)

Intersecting Memory, Shayma Awawdeh (Palestine)

Une Mémoire en Ruine, Mathias Noussougnon (Togo)

Oranges Road, Sami Farah (Syrie)

She’s Swimming, Liliane Rahal (Liban)

Sursis, Walid Tayaa (Tunisie)

Tomates maudites, Marwa Tiba (Tunisie)

Le fardeau des ailes, Rami Jarboui (Tunisie)