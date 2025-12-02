Alerte météo en Tunisie : averses orageuses attendues à Tataouine et Médenine ce soir

La soirée de ce mardi s’annonce mouvementée dans le Sud tunisien, où les gouvernorats de Tataouine et Médenine seront touchés par des passages nuageux parfois épais, accompagnés d’averses éparses pouvant prendre un caractère orageux et localement marqué, selon l’INM.

Ailleurs, le ciel restera partiellement couvert avec l’apparition de brouillard par endroits en fin de nuit. Les vents d’ouest souffleront fortement sur les côtes orientales, tandis qu’ils demeureront plus faibles à modérés dans le reste du pays, avec des rafales pouvant atteindre ou dépasser 60 km/h lors des épisodes orageux.

La mer sera agitée dans le Golfe de Gabès et au large de Chebba, alors qu’elle restera peu agitée sur les autres littoraux. Côté températures, les minimales oscilleront entre 4 et 9°C à l’ouest, et entre 11 et 14°C dans les autres régions.