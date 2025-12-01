Tunisie : les ventes de voitures électriques stagnent à 398 unités en 2025

Selon les dernières données de la Chambre nationale des concessionnaires et fabricants de voitures, le marché tunisien des véhicules électriques demeure très restreint, avec seulement 398 unités écoulées entre janvier et octobre 2025.

Malgré un intérêt mondial grandissant pour cette technologie, la Tunisie peine à suivre la tendance, en raison notamment du coût élevé de ces véhicules : les modèles d’entrée de gamme dépassent les 80 000 dinars, tandis que les versions premium franchissent les 300 000 dinars. Les experts de l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie soulignent également l’absence d’avantages fiscaux suffisants et le manque d’incitations pour les consommateurs, pourtant susceptibles de réduire les dépenses en carburant et les frais d’entretien. À cela s’ajoute le déficit d’infrastructures, notamment le blocage du cahier des charges relatif à l’installation de bornes de recharge par de jeunes entrepreneurs. Si le gouvernement a déjà introduit des mesures fiscales dans la loi de finances 2024 et prévoit d’en renforcer l’impact dans celle de 2026, le marché reste pour l’heure timide.

Côté ventes, une marque chinoise domine nettement le classement avec 153 véhicules vendus, devant une marque suédoise (72 unités) et une allemande (61), tandis que les autres constructeurs enregistrent des volumes bien plus modestes.