Inondations en Indonésie : le bilan grimpe à 502 morts à Sumatra

Lundi, l’agence indonésienne de gestion des catastrophes a fait état d’un bilan dramatique suite aux inondations qui ont frappé l’île de Sumatra : 502 personnes ont perdu la vie.

Les autorités locales ont également indiqué que plus de 500 individus restent portés disparus, accentuant l’ampleur de cette catastrophe.

Ces intempéries et les glissements de terrain associés ont touché plusieurs pays d’Asie du Sud-Est et de l’océan Indien, notamment l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie et le Sri Lanka, faisant au total plus de 1 000 victimes.