Urgent : forte explosion de gaz à El Mourouj 2

Un incident grave s’est produit ce soir à El Mourouj 2, où une explosion a été signalée dans une habitation située à proximité d’un café, suite à une fuite de gaz domestique.

Selon les premières informations, le déflagration a provoqué un important dégagement de fumée et suscité un mouvement de panique dans le quartier. Les équipes de la Protection civile sont rapidement intervenues pour maîtriser la situation, sécuriser les lieux et prévenir tout risque d’incendie supplémentaire. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de la fuite et évaluer les dégâts occasionnés.