Tunisie – Météo : Temps densément nuageux avec des chutes de pluies éparses

Le temps sera cette nuit parfois densément nuageux au Nord avec des chutes de pluies éparses qui seront provisoirement orageuses et localement abondantes sur les régions côtières du Nord et des nuages passagers ailleurs, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera du secteur Ouest fort près des côtes et sur les hauteurs et modéré à relativement fort sur le reste des régions, dépassant provisoirement 60 km/h sous forme de rafales lors de l’apparition des averses orageuses.

La mer sera houleuse dans le Nord et le golfe de Hammamet et agitée dans le reste des côtes. Les tempértaures nocturnes seront comprises entre 03 et 07 degrés sur les régions du Nord-Ouest et du Centre et entre 08 et 11 degrés ailleurs.