Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Le temps sera densément nuageux cette nuit, au Nord avec des pluies éparses, qui seront temporairement orageuses et localement diluviennes sur les régions côtières du Nord, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Vent du secteur Ouest fort près des côtes et sur les hauteurs et modéré à relativement fort sur le reste des régions, dépassant provisoirement 60 km/h sous forme de rafales et lors de l’apparition des averses orageuses.

La mer sera houleuse au Nord et au golfe de Hammamet et agitée dans le reste des côtes. Les températures nocturenes seront comprises entre 03 et 07 degrés sur les régions du Nord-Ouest et du Centre et entre 08 et 11 degrés ailleurs.