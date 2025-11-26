Tunisie : Prévisions météo du mercredi 26 novembre 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, le temps de ce mercredi 26 novembre 2025 sera marqué par un ciel partiellement nuageux, devenant parfois très chargé. Des pluies éparses sont attendues sur les régions du Nord ainsi que localement sur le Centre et le Sud. Elles pourront prendre un caractère orageux et devenir localement abondantes, notamment sur les zones côtières du Nord au cours de l’après-midi.

Le vent soufflera d’abord du secteur ouest avant de s’orienter vers le secteur nord sur le Nord et le Centre. Il sera relativement fort à proximité des côtes, tandis qu’il restera faible à modéré ailleurs.

La mer sera agitée à très agitée au large des côtes nord, et peu agitée à agitée sur le reste du littoral. Les températures, quant à elles, connaîtront une baisse sensible.