Foxit va ouvrir une filiale en Tunisie : un nouveau géant chinois s’installe en Afrique du Nord

La société chinoise Foxit, géant mondial des solutions de gestion documentaire et de signature électronique, envisage d’implanter une filiale en Tunisie, selon une annonce de l’ambassade tunisienne à Pékin.

Cette intention a été exprimée lors d’une rencontre entre l’ambassadeur Adel Arbi et Zhang Lu, responsable du développement international au sein de l’entreprise, en présence du conseiller économique Abdelkhalek Dhakkar. Cette démarche s’inscrit dans la stratégie tunisienne visant à attirer davantage d’investissements chinois dans le cadre de sa diplomatie économique. Au cours de l’échange, Zhang Lu a présenté les performances et l’expansion internationale du groupe, déjà présent en Amérique, en Europe et en Australie, tout en soulignant son ambition de renforcer sa présence en Afrique.

Il a mis en avant l’intérêt particulier de Foxit pour la Tunisie, valorisant le potentiel de ses ressources humaines dans les technologies numériques et les avantages stratégiques du pays. L’ambassadeur a, pour sa part, rappelé les facilités offertes aux investisseurs et les atouts qui font de la Tunisie l’un des pôles technologiques les plus dynamiques du continent.