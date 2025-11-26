Bulletin météo : Pluies orageuses et chutes de grêle attendues dans ces régions

Des pluies éparses sont attendues mercredi et jeudi sur le nord, localement le centre et le sud-est, indique l’Institut National de la Météorologie (INM).

Elles seront temporairement orageuses sur les régions côtières du nord et parfois abondantes, notamment sur les gouvernorats de Jendouba et Béja. Les quantités quotidiennes de pluie varieront généralement entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre localement 70 mm, avec la possibilité de chutes de grêle par endroits.

Les températures seront basses. Ainsi, les maximales varieront entre 12 et 14°C et autour de 8°C dans l’ouest. Concernant les minimales, elles se situeront généralement entre 6 et 10°C, et entre 0 et 5°C dans les régions ouest, avec possibilité de chutes de neige demain sur les hauteurs de certains gouvernorats du sud-ouest.

Les pluies se poursuivront le vendredi 28 novembre 2025 sur les régions côtières du nord, et seront parfois abondantes sur l’extrême nord-ouest.