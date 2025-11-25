Tunisie : forte vague de froid et pluies orageuses attendues ce soir

L’Institut national de la météorologie a annoncé un net changement des conditions climatiques pour la nuit de mardi, avec une forte baisse des températures et un ciel très chargé sur le Nord du pays.

Des pluies éparses, parfois orageuses et localement intenses, toucheront principalement les zones côtières du Nord-Ouest, tandis que le reste du territoire connaîtra simplement des passages nuageux. Les minimales devraient descendre entre 2 et 6 °C dans les régions nord et centre-ouest, et se situer entre 7 et 11 °C ailleurs.

Les vents d’ouest seront soutenus, notamment près des côtes et sur les hauteurs, avec des rafales dépassant parfois les 60 km/h lors des épisodes orageux. La mer sera quant à elle très agitée à grosse sur les côtes nord, et agitée à très agitée le long du littoral est.