Tourisme en Tunisie 2025 : plus de 10 millions de visiteurs et des recettes en forte hausse

Le tourisme tunisien vit une année 2025 exceptionnelle, portée par une progression remarquable aussi bien des arrivées que des recettes. Entre le 1er janvier et le 20 novembre, la Tunisie a accueilli plus de 10 millions de visiteurs, soit une hausse de 10,3 % par rapport à 2024, confirmant la vitalité du secteur.

Les recettes suivent la même dynamique : elles ont atteint près de 7 milliards de dinars sur les neuf premiers mois de l’année, en augmentation de 8,3 %. Cette performance est soutenue par la croissance des marchés traditionnels, notamment le Royaume-Uni (+40,1 %), la France (+6,4 %), l’Italie (+8,6 %) et le Canada (+11 %). Parallèlement, la Tunisie élargit ses horizons vers les marchés émergents, comme la Chine, qui enregistre une hausse notable de 18,6 %. Cette diversification s’accompagne d’un enrichissement de l’offre touristique, avec le développement du tourisme de santé, saharien, culturel et haut de gamme.

De nouvelles infrastructures hôtelières, notamment à Tabarka et Tozeur, viennent renforcer l’attractivité de la destination. Avec des visiteurs toujours plus satisfaits et fidélisés, la Tunisie s’affirme ainsi comme l’une des destinations les plus dynamiques du bassin méditerranéen.