Marche syndicale à Tunis le 4 décembre

Le bureau exécutif de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a lancé un appel à toutes les structures syndicales et travailleurs du Grand-Tunis à participer à une marche commémorative le 4 décembre prochain, à l’occasion du 73e anniversaire de l’assassinat du leader syndical Farhat Hached.

Le rassemblement démarrera à 11 heures place Mohamed Ali Hammi, traversera successivement l’avenue Mongi Slim, Bab Souika et l’avenue Bab Bnet, avant d’aboutir au mausolée de Farhat Hached à la Kasbah, indique la Centrale syndicale dans un communiqué. Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi, y prononcera un discours en hommage au martyr syndical.

Figure emblématique de la lutte anticoloniale et fondateur de l’UGTT en 1946, première organisation syndicale en Afrique et dans le monde arabe, Farhat Hached a été assassiné le 5 décembre 1952 par l’organisation coloniale française « La Main Rouge.